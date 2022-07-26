جرافات الاحتلال تهدم منزلي منفذي عملية أرئيل

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، منزلي منفّذي عملية "أرئيل"، يحيى مرعي، ويوسف عاصي، في بلدة قراوة غرب سلفيت.

وتصدى شبان البلدة للاحتلال عبر رمي الحجارة على الجنود "الإسرائيليين" ووضع عوائق أمام آلياتهم، وإشعال الإطارات، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاههم.

وكان جيش الاحتلال قد وزّع مناشير طالب فيها الأهالي إخلاء منازلهم القريبة من منازل منفذي عملية "أرئيل" تمهيداً لهدمها.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان، ابراهيم عاصي، لوكالة "معا" الفلسطينية أنّ "مواجهاتٍ اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للبلدة مساء أمس".

وأضاف أن جنود الاحتلال حاصروا منازل ذوي المعتقلَيْن، يحيى مرعي، ويوسف عاصي، بنية هدمها، بالإضافة إلى مداهمة عددٍ من المنازل وإرغام أصحابها على إخلاءها.

يذكر أنّ عملية مستوطنة "أرئيل" نفذها يحيى مرعي، ويوسف عاصي، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، والتي أدت إلى مقتل حارس "إسرائيلي" كان متمركزاً عند مدخل المستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.