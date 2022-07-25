العثور على رضيعة مرمية في حديقة بحمص

عثر عامل نظافة ليل أمس السبت على طفلة رضيعة يقدر عمرها بنحو 4 أيام كانت مرمية في حديقة الصالة الرياضية على طريق الشام بمدينة حمص.

وأكد مصدر مطلع في محافظة حمص على أنه تم العثور على طفلة مرمية في الحديقة المذكورة ليل أمس من قبل عامل نظافة الذي قام بإبلاغ عناصر شرطة قسم باب السباع الذين حضروا على الفور إلى مكان العثور على الطفلة وقاموا بنقلها إلى مستشفى الباسل بحي كرم اللوز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن عمر الطفلة الرضيعة يقدر بنحو 4 أيام، وتم وضعها في قسم الحواضن بالمشفى وأن وضعها الصحي جيد.

ولفت المصدر إلى أنه تم تنظيم الضبط الشرطي اللازم بالحادثة وأن التحقيقات جارية لمعرفة ذوي الطفلة، منوهاً إلى أنه في حال لم يتم التعرف على ذويها سيتم تحويلها أصولاً إلى مركز الرعاية في دمشق وفق الإجراءات القانونية أصولاً.

نبال إبراهيم