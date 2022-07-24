24-07-2022
افتتاح منشأة إطعام من التصنيف الدولي في دمشق
افتتاح منشأة (الدورادو) التراثية في منطقة دمشق القديمة من سوية الخمس نجوم بحضور وزير السياحة م. محمد رامي رضوان مرتيني ومعاونه م. نضال ماشفج، تبلغ المساحة الكلية للمنشأة 1200م2 بطاقة استيعابية 450 كرسي إطعام، ويضم المطعم 5 صالات إطعام داخلية وتراس خارجي عدد 2 وقسم خدمي يؤمن 100 فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة.
تتميز المنشأة التي حافظت على طابعها الأثري الذي يعكس التنوع الثقافي والتراثي وتشتهر به دمشق ويتجلى ذلك من خلال التصميم وأسماء القاعات التي تمثل مراحل تطور الطراز المعماري الذي تميزت بها سورية مهد الحضارة.
حضر الافتتاح المديرون المركزيون في وزارة السياحة ومدير سياحة دمشق.
تشرين
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