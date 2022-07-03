الإمارات ترسل مستشفى ميدانياً ومستلزمات طبية إلى أفغانستان

أرسلت الإمارات أمس، إلى أفغانستان 3 طائرات تحمل على متنها مستشفى ميدانيا متكاملا، إضافة إلى 16 طنا من المستلزمات الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي لمساعدة متضرري الزلزال الأخير.

ويضم المستشفى الميداني المتكامل 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع، وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان.

وحملت الطائرات أيضا 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية، وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الإمارات أرسلت قبل أيام طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان.