عقوبات أمريكية على الإمارات بسبب روسيا!

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قالت إنها تستهدف أكثر من 100 هدف في “آلة حرب بوتين”.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف حظر استيراد الذهب الروسي في خطوة قالت إنها جاءت تنفيذاً للالتزامات التي قطعت خلال قمة السبع التي اختتمت في وقت سابق .

وقال المكتب إنه أدرج 70 كياناً روسياً، يعتبر كثير منها ضرورياً للصناعات الدفاعية الروسية، بما في ذلك شركة “روستك”، التي تعد حجر الزاوية في الصناعات الدفاعية الروسية.

وشملت العقوبات أيضا 29 شخصاً روسيا.

العقوبات شملت أيضاً كيانات في الصين وروسيا والإمارات وليتوانيا وباكستان وسنغافورة وبريطانيا وأوزبكستان وفيتنام.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين: “مرة أخرى، نؤكد التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا لفرض مزيد من العقوبات القاسية رداً على الحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

وأضافت أن الالتزامات المتعددة الأطراف التي قطعتها الدول الأعضاء في مجموعة السبع، هذا الأسبوع، إلى حرمان روسيا من الوصول إلى تكنولوجيا مهمة للجيش الروسي.

وبالتزامن مع العقوبات الجديدة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية حظر استيراد الذهب الروسي إلى داخل الولايات المتحدة.