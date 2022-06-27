التستوستيرون هرمون الذكورة.. ما هي علامات نقصه؟

“التستوستيرون” هو هرمون جنسي، ويعد هرمون الذكورة الرئيسي لدى الرجل، لكن المرأة أيضاً تفرزه، وهو يلعب دوراً مهماً في الخصوبة وكتلة العضلات وتوزيع الدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

و”التستوستيرون” نوع من الأندروجين ينتج بشكل أساسي من الخصيتين في خلايا تسمى “خلايا ليديغ” (Leydig cells)، أما لدى المرأة فينتجه المبيضان ولكن بكمية أقل.

ومن المثير للدهشة أن انخفاض هرمون “التستوستيرون” في حد ذاته نادراً ما يسبب ضعف الانتصاب أو الضعف الجنسي، وانخفاض هرمون “التستوستيرون” وحده مع عدم وجود مشاكل صحية أخرى يمثل أقلية صغيرة من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب، وذلك وفقاً لتقرير في موقع “ويب ميد” (webmd).

وعادة ما تحدث مشاكل الانتصاب بسبب تصلب الشرايين، فالشرايين إذا تضررت، فإن الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي القضيب لا يمكن أن تتوسع لتوفر التدفق القوي اللازم للانتصاب القوي، ويعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع الكوليسترول من الأسباب الثلاثة الرئيسية لتصلب الشرايين وضعف الانتصاب.

وفي الوقت نفسه، يعتبر انخفاض هرمون التستوستيرون” أمراً يعمل مع تصلب الشرايين في ضعف الانتصاب، وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 3 رجال ذكروا الضعف الجنسي لطبيبهم يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون، ويعتقد الخبراء أنه في الرجال الذين يعانون من عوامل أخرى تسبب ضعف الانتصاب، يمكن أن يسهم انخفاض هرمون التستوستيرون بقوة، مما يجعل الموقف الصعب أسوأ.

أيضاً يرتبط انخفاض هرمون “التستوستيرون” بطريقة ما بالعديد من الحالات التي تؤدي إلى ضعف الانتصاب:

متلازمة الأيض.

البدانة.

داء السكري.

على الرغم من أنه من غير المعروف أن انخفاض هرمون “التستوستيرون” يسببها، فإن الارتباط بين الحالات الطبية الأخرى وانخفاض هرمون التستوستيرون يمكن أن يكون كبيراً.

ويحسن العلاج بـ”التستوستيرون” الدافع الجنسي لدى العديد من الرجال، ومع ذلك، فإن مخاطر وفوائد استبدال “التستوستيرون” على المدى الطويل غير معروفة، ولا تزال التجارب البحثية حول استبدال “التستوستيرون” لدى الرجال جارية، لكن التوصل إلى نتائج لا يزال بعيداً.

ويلعب هرمون التستوستيرون لدى الرجال دوراً أساسياً في:

تطوير الصفات الذكورية، مثل خشونة الصوت.

إنتاج الحيوانات المنوية.

الرغبة الجنسية.

كتلة العظام.

توزيع الدهون.

حجم العضلات وقوتها.

إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وتختلف مستويات هرمون التستوستيرون خلال اليوم، إذ تبلغ ذروتها تقريبا الساعة 8 صباحا وتتناقص على مدار اليوم، وتميل لأن تكون في أدنى المستويات في الساعة 8 مساء، ثم ترتفع خلال الليل.

وتؤدي السمنة إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، بالمقابل فإن فقدان نسبة 1% من الدهون في الجسم يمكن أن يزيد مستوياته بمقدار 100 نقطة.

ويبلغ المعدل الطبيعي من هرمون التستوستيرون في الدم لدى النساء ما بين 15-70 نانوغراماً لكل “ديسيلتر”.