زراعة اللاذقية تحدد الإجراءات اللازمة للحصول على تعويضات العاصفة!

بيّنت مديرية الزراعة في اللاذقية الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المزارعين المتضررين جراء العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة للحصول على التعويضات.

وكشف مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن أضرار العاصفة التي شهدتها المحافظة تركزت في منطقة اللاذقية، وتسببت بتساقط ثمار أشجار الإجاص بنسبة كبيرة ضمن نطاق عمل إرشادية السرايا، وتساقط ثمار الزيتون وتكسّر بعض أغصان الأشجار في المناطق التي طالتها العاصفة، وأضرار متفرّقة على أشجار التفاح والجوز والعنب وبعض أنواع التفاحيات واللوزيات وتكسر بعض أشجار الحمضيات نتيجة سقوط مصدّات الرياح عليها.

ولفت دوبا إلى تضرر البيوت المحمية، حيث توزعت بين تطاير النايلون وتضرر النباتات المزروعة ومساحات من الخضار المزروعة إلى جانب وجود أضرار على قطاع النحل ونفوق عدد من رؤوس الأغنام لمزارع في عين الشرقية بريف جبلة.

ودعا مدير الزراعة المزارعين ومربي النحل الذين تضررت مزروعاتهم وخلايا النحل الخاصة بهم إلى مراجعة أقرب وحدة إرشادية لتقديم طلب مرفق مع صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن التنظيم الزراعي للكشف على الأضرار الزراعية خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث العاصفة.

ووفق دوبا فإنه يشترط للحصول على التعويضات أن تكون الأضرار التي تعرضوا لها ذات طابع كارثي (حادثة طبيعية لا يمكن منع حدوثها أو تفاديها) ونطاق تأثيرها يتجاوز 5% من إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة وأن يزيد حجم الضرر عن 50% من الإنتاج الزراعي المتوقع.

ولفت إلى أنه حال حصول الضرر على الإنتاج الحيواني يشترط أن يؤدي ذلك إلى نفوق أكثر من 50% من الوحدات المنتجة لدى المربي المتضرر وأن يمتلك المزارع الذي تعرض إنتاجه الزراعي للجفاف أو الكوارث الطبيعية تنظيماً زراعياً أو كشفاً حسياً في وقت سابق لتاريخ حدوث الضرر وأن يكون اسم المربي وارداً ضمن جدول حصر أعداد الثروة الحيوانية.