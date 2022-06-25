منخفض نادر الحدوث في هذا التوقيت

أكد المتنبئ الجوي محمد حيدر أن فعالية المنخفض الجوي والأمطار التي تشهدها المنطقة، ستنتهي بين ساعات الظهيرة حتى مساء اليوم، لافتاً إلى أنه على الرغم من ندرة حدوث منخفض في هذا التوقيت إلا أنه وارد في بعض الحالات.

وقال المتنبئ حيدر: إن الأمطار ستستمر على فترات حتى ساعات العصر والمساء الأولى وذلك على المناطق الساحلية والوسطى والشمالية، فيما تنتقل الحالة لاحقاً نحو المنطقة الشرقية، أما دمشق وأريافها فستنتهي خلال ساعات بسيطة.

وأشار المتنبئ إلى أن المنطقة تأثرت بامتداد منخفض جوي سطحي رافقه امتداد منخفض علوي بدأ تأثيره فجر اليوم بدءاً من المناطق الساحلية وامتد إلى باقي المناطق، حيث شوهدت هطلات مطرية غزيرة، وفقاً للمعدلات الواردة التي كان أعلاها في المزيرعة، حيث سجلت معدل هطل مطري 40 مم، الصلنفة 38 مم، القرداحة 32 مم، اللاذقية 21 مم، شلابا 32 مم، بانياس 17.4 مم، طرطوس 3.3 مم، وادي قنديل 22 مم.

وغداً تعود الأجواء للاستقرار في جميع المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطلات مطرية فوق المنطقة الساحلية، حتى يوم الأربعاء حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً بشكل ملموس.

يشار إلى أن أغلب المناطق السورية شهدت خلال الساعات الماضية عواصف مطرية ورياحاً شديدة تسببت بأضرار بشرية ومادية، حيث كانت أكثر تأثيراً في المنطقة الساحلية.

الوطن