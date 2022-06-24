رفع الراتب التقاعدي للصيادلة

كشفت نقيب صيادلة سوريا الدكتورة وفاء كيشي خلال المؤتمر العام الأربعين لنقابة صيادلة سوريا الذي أقيم اليوم في فندق الشام بدمشق، أن المؤتمر سيتخذ قراراً برفع الراتب التقاعدي من 40 ألف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة سورية، وذلك بناء على توصية رفعها المجلس المركزي للنقابة.



وأضافت أن ذلك سيُطبّق اعتباراً من الشهر الأول للعام القادم، لافتة إلى أن عدد الصيادلة المتقاعدين يتجاوز 1700 صيدلاني.

كما لفتت د.كيشي إلى أنه تمت الموافقة على رفع قيمة مكافأة الصيدلاني الموظف بمختلف قطاعات الدولة إلى 50 ألف ليرة سورية.

وأوضحت د.كيشي أن النقابة من خلال التعاون مع وزارة الصحة تدعم قطاع الصناعة الدوائية الذي تأثر كثيراً بسبب الحصار الاقتصادي الذي أثّر على الاستيراد والتصدير وتغير سعر الصرف، مبينة أن مرسوم إعفاء مستلزمات الإنتاج الدوائي من الرسوم الجمركية والضرائب أسهم بدعم القطاع كثيراً.

وأشارت الدكتورة كيشي إلى أن دراسة إنشاء معمل السيرنكات جاهزة ولكن ينقص التمويل، لذلك سيتم تحويله إلى معمل مطهرات خاصة وأن آلات العمل ومستلزماته متوفرة محلياً، مشيرة إلى أن النقابة وفّرت الكثير عبر استثمار المستودع الدوائي التابع لها.

وحول مراقبة أسعار الدواء في الصيدليات، بينت الدكتورة كيشي لـ “أثر” أن الصيادلة ملتزمون البيع بالأسعار الصادرة عن وزارة الصحة وتتم مراقبة أي مخالفة.

وبحسب الدكتورة كيشي فإن أبرز مطالب الصيادلة هي رفع قيمة تعويض تفرغ الصيدلاني وتعديل قانون خدمة الريف للخريجين الجدد بحيث يتم السماح بخدمة الخريجين الجدد بإحدى صيدليات المدينة بدلاً من خدمة سنتين بالأرياف نظراً لكثرة عدد الصيدليات بالأرياف من جهة، ووجود بعض التدمير بأرياف أخرى، الأمر الذي يصعّب تأمين إقامة للصيدلاني، مشيرة إلى أن ذلك بشكل مؤقت ريثما تتعافى باقي مناطق الريف



أثر برس