قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة تنضم لمشروع جريح وطن

23-06-2022

قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة تنضم لمشروع جريح وطن

أعلن مشروع جريح الوطن صدور قائمة جديدة بأسماء لجرحى من القوات الرديفة الذين تم ضمهم للمشروع.

ونشر المشروع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رابطاً إلكترونياً يتضمن قائمة بأسماء 90 جريحاً وهم من نسبة العجز من 40 إلى 69 بالمئة مشيراً إلى أن الجرحى المنضمين سيتقاضون التعويض الشهري لأول مرة بقيمة 100 ألف ليرة سورية خلال الشهر الجاري.

وكان المشروع أصدر قائمة في الـ 17 من الشهر الماضي تشمل 44 جريحاً من القوات الرديفة انضموا له.

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