تبريرات جديدة... العمال والعتالة سبب لتأخر رسائل الغاز في دمشق

أرجع أعضاء في جمعية معتمدي الغاز أزمة تأخر رسائل الغاز في دمشق إلى "قلة العمال والعتالّة" في معمل غاز دمشق وريفها.

وقال مصدر في الجمعية لصحيفة محلية إن اانخفاض عدد العمال في المعمل، دفع إلى تجميعهم ضمن وردية واحدة من الصباح وحتى الظهر، دون وجود لوردية مسائية.

وأضاف أن أغلب العمال يتقاضون أجور عمالة موسمية ضمن عقود تمتد لستة أشهر، وهو ما يدفع البعض منهم لترك العمل، نتيجة ضعف الراتب، الذي يصل إلى 3 آلاف ليرة فقط في اليوم.

وأشار إلى أن المعتمدين يترتب عليهم دفع أجور إضافية بسبب قلة العمال، حيث يدفع 3 آلاف للعمال و3 آلاف للعتالة، لذلك فإن قلة العمال والعتالة تؤثر بشكل أو بآخر في سرعة حصول المعتمد على مخصصاته.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن توريدات المعمل حالياً 19 ألف إسطوانة يومياً، ومع الاقتصادر على وردية واحدة، انخفض الإنتاج إلى 17 ألف أسطوانة، وأحياناً إلى 15 ألف أسطوانة.

بدورها، مصادر في وزارة النفط، لم تنف وجود في العمالة، رغم استقرار الإنتاج في الفترة الأخيرة، موضحة أن هذه المشكلة تتكرر نتيجة الاستغناء عن البعض أو ترك البعض للعمل نهاية عقودهم الموسمية.

وأضافت أن عملية رفع الإنتاج في يوم أو في أسبوع لا يعني بالنتيجة تقصير مدة استلام الأسطوانة لدى المستهلك، والمدة الزمنية حالياً هي بين 65 يوماً و85 يوماً، ولم يعد إلا حالات نادرة تستلم بعد هذه المدة.