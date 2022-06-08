حلم الإمارات بمونديال 2022 ينتهي بالخسارة أمام أستراليا

فشل منتخب الإمارات بتجاوز نطيره الأسترالي في تصفيات الملحق الآسيوي، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجلت النتيجة خسارة الإمارات بهدفين مقابل هدف أمام أستراليا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ستاد "أحمد بن علي" بمدينة الريان القطرية



وافتتح جاكسون إرفين أهداف المنتخب الأسترالي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل كايو كريا للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وخطف أيدين هروستيتش هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع منتخب بيرو خامس مجموعة التصفيات بأمريكا الجنوبية في الملحق العالمي يوم 13 تموز المقبل.

وسيحجز المتأهل من الملحق العالمي، مكانه في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم 2022 بقطر إلى جانب فرنسا، الدانمارك، وتونس.

وكان العرب أمام فرصة تاريخية للتواجد في كأس العالم بخمسة منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ المونديال، لولا خسارة الإمارات.

عدم تأهل منتخب الإمارات يبقي عدد المنتخبات العربية التي ستخوض بطولة كأس العالم المقبلة عند 4 منتخبات، هي قطر، صاحب الأرض، والسعودية، وتونس، والمغرب.

ويعادل مونديال قطر الرقم القياسي لعدد المنتخبات العربية المشاركة، الذي كان سجله مونديال روسيا عام 2018، بمشاركة 4 منتخبات أيضاً هي مصر، والسعودية، وتونس، والمغرب.