الأردن تعلن موعد تزويد العراق بالكهرباء

توقع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن تبدأ بلاده بتزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه المصري والعراقي في بغداد الاثنين:"نتوقع أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي بداية العام المقبل".

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة"، مضيفاً "نعمل على عدة مجالات بين دولنا وقضية الربط الكهربائي قد تكون الأقرب للانتهاء".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين: "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم، وتداولنا قضايا تخص البلدان الثلاثة".