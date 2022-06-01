خلل في مناورة جيش الاحتلال

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم أمس الثلاثاء، عن خللٍ في مناورة الجيش الإسرائيلي في قبرص، التي تُجرى كجزءٍ من "شهر الحرب" في جيش الاحتلال.

وأفادت بأنّ "طائرات هيركوليس من سلاح الجو أنزلت آليات وأعتدة للقوات المقاتلة في لواء الكوماندوس التي كانت على الأرض، وكانت في انتظار شنّ هجوم"، مضيفةً أنّ "جيبات الهامر هبطت في المكان المحدد، لكن الأعتدة التكتيكية، التي كان يحتاجها المقاتلون لصالح التدريب، هبطت على مسافة أكثر من كيلومتر من المكان المخطط".

وبحسب "إسرائيل هيوم"، تبيّن أنّ "الخلل وقع بعد الساعة 12:00 ظهراً من يوم أمس وأنّ المناورة توقّفت لوقتٍ قصير"، مشيرةً إلى أنّ "سلاح الجو أوقف إنزال الأعتدة بعد الحادثة، وفُتح تحقيق لمعرفة الأسباب".

وتابعت: "كان من الممكن أن تكون للحادثة تبعات غير لطيفة مع القبارصة الذين يستضيفون الجيش الإسرائيلي في هذا الأسبوع".

واعتبرت الصحيفة أنّ من حسن حظ القوات الإسرائيلية أنّ الحدث وقع خلال مناورة وليس وخلال حرب، مذكّرةً بأنّ جيش الاحتلال أخفق خلال حرب لبنان الثانية في تموز/يوليو 2006 في إنزال إمداد لقواته في عمق الأراضي اللبنانية، إذ تكرر إنزال الأعتدة للجنود بشكل خاطئ و"هبطت في غير المكان المحدد، وأخذها حزب الله"، على حد تعبير "إسرائيل هيوم".

وسائل إعلام إسرائيلية