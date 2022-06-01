أجبرطلابه على تناول 15 كيلو جرام من بذور دوار الشمس

في عقاب مدرسي نادر، أجبر معلم صيني مجموعة من الطلاب على تناول 15 كيلو جرام من بذور (دوار الشمس) أو ما يطلق عليه (اللب السوري)، كعقاب لهم على تناول هذه البذور أثناء الحصص الدراسية.

وذكرت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية أن المعلم (زهانج زهينج)، الذي يعمل كمشرف في مدرسة (لودي هيلث سكول) عاقب 16 من الطلاب يوم الأربعاء الماضي، بتناول كمية كبيرة من بذور دوار الشمس، بعد عدة تحذيرات وجهها لهم بالإقلاع عن تناولها في الصف.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور الطلاب المعاقبين، وهم يجلسون أمام فصلهم الدراسي يتناولون حصتهم من البذور، وتمت مشاركة الصور أكثر من 30 ألف مرة على موقع (ويبو) الشهير في الصين.