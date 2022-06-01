على ذمة الكهرباء: قريباً تقليل ساعات التقنين

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة عن وجود مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية سترى النور قريباً وتساهم بتقليل ساعات التقنين الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وأضاف إنه من المتوقع أن تدخل المجموعة البخارية الأولى بالخدمة خلال شهر حزيران وهي تعمل على الفيول وليس الغاز، باستطاعة إضافية بحدود 200 ميغاواط.

أما المرحلة الثانية فهي لمجموعة بخارية أخرى من المقرر وضعها بالخدمة بعد أربعة أشهر تقريباً، ستقوم برفد الشبكة باستطاعة 200 ميغاواط أيضاً، والعمل مستمر تباعاً لزيادة مجموعات توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت معاون الوزير إلى أن التوجه الحكومي اليوم هو للطاقات المتجددة واللواقط الكهرضوئية التي تقوم وزارة الكهرباء بالعمل عليها وهناك أكثر من محطة قيد التنفيذ وسوف يدخل بعضها بالخدمة خلال العام القادم، مبيناً أهمية صندوق دعم الطاقات المتجددة الذي سيقدم قروضاً بلا فوائد لأصحاب الدخل المحدود والعمال والفلاحين، الأمر الذي سيكون علامة فارقة بتحسين وضع الكهرباء.

الوطن