29-05-2022
حالة الطقس ٢٩/٥/٢٠٢٢
توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً حاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في المناطق الشرقية ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة نهاراً تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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