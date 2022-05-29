إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات

رفضت إسرائيل السبت، الموافقة على طلب أمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات، بحسب الإعلام الروسي.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء السبت، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل السماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات، تم صنعها في ألمانيا من خلال ترخيص إسرائيلي.

وكان أمير إيشيل مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أكد لنظرائه الأمريكيين، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن قبل نحو أسبوعين، أنه من الصعب لإسرائيل تزويد أوكرانيا بمعدات وأسلحة عسكرية "فتاكة" يمكنها أن تؤدي إلى مقتل المواطنين الروس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت من إسرائيل تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك"، يتم تصنيعها في ألمانيا، من خلال مصنع تمتلكه إسرائيل، أي أنه لا يمكن لألمانيا تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لأي دولة ثالثة، دون موافقة إسرائيلية.

وأكد الموقع أن الملفات التي طرحت على أجندة وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، لم يطرح خلالها ملف تصدير الصواريخ إلى أوكرانيا.