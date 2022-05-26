العقاري: تشغيل 59 نقطة بيع BOS بمديريات المالية وفروع التسليف

أعلن المصرف العقاري اليوم تركيب وتشغيل 59 نقطة بيع BOS في مديريات المالية بالمحافظات وفروع ومكاتب مصرف التسليف الشعبي من أصل 450 نقطة وذلك عملاً بالاتفاقيتين المبرمتين بين المصرف والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومصرف التسليف الشعبي.

و أوضح مدير عام المصرف الدكتور مدين علي أن الاتفاقية الموقعة مع هيئة الضرائب والرسوم تتضمن تركيب وتشغيل نحو 200 نقطة بيع موزعة على مديريات المالية في جميع المحافظات تم تركيب وتشغيل 17 نقطة بيع منها في مديريتي مالية دمشق وريفها.

ولفت الدكتور علي إلى أنه أصبح بإمكان المكلفين ضريبياً تسديد رسوم وضرائب الدخل والبيوع العقارية باستخدام بطاقاتهم المصرفية عن طريق هذه النقاط في دمشق وريفها مبيناً أنه سيتم تركيب وتشغيل نقاط البيع تباعاً في جميع مديريات المالية بالمحافظات الأخرى.

كما بين علي أن الاتفاقية الموقعة مع مصرف التسليف الشعبي تتضمن تركيب وتشغيل 250 نقطة بيع في فروع المصرف ومكاتبه بالمحافظات حيث تم تركيب وتشغيل 11 نقطة منها في فروع المصرف بدمشق و12 في حماة و7 نقاط في اللاذقية وسيتم خلال أيام تركيب وتشغيل 12 نقطة في طرطوس ثم في باقي المحافظات.

وأشار علي إلى أن هذه النقاط تتيح لجميع الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي استلام مستحقاتهم المالية دفعة واحدة دون اللجوء إلى الاستلام المجزأ ما سيوفر على العاملين والموظفين الأعباء المالية والانتظار الطويل ويخفف الازدحام والضغط الكبير الواقع على صرافات العقاري.