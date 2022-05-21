بدء موسم حصاد القمح في طرطوس.. تسعيرة جديدة للحصّادات والدرّاسات

مع بدء موسم حصاد القمح أمس في محافظة طرطوس، أقرّ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تسعيرة الحصادة بـ25 ألف ل.س لكل دونم، وتسعيرة الدرّاسة بـ20 ألف ل.س لكل ساعة، مع تأمين مادة المازوت بالسعر المدعوم (500 ليرة لليتر الواحد) لأصحاب الحصّادات والدرّاسات الملتزمين بالتسعيرة المحددة.

بدوره، قال رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس محمد حسين إنه بدأ أمس الجمعة حصاد موسم القمح في منطقة سهل عكار، مشيراً إلى قيام نائب رئيس الاتحاد ورئيس الرابطة الفلاحية بطرطوس بجولة إلى سهل عكار، حيث أشرفوا على عمليات الحصاد، وأعطوا التعليمات اللازمة بما يخص التسعيرة المحددة للحصّادات على مستوى المحافظة، وشددوا على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، وأن أي مخالفة للسعر المحدد يتم تحويل المخالف للقضاء وحرمانه من الحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وأضاف حسين: “كما قاموا بالإشراف على تزويد الحصّادات بكمية 500 ليتر، على أن لا يزوّد صاحب أي حصادة بكمية أخرى من المازوت المدعوم، إلا بعد أن يقدّم جدولاً يبين فيه المساحة وعدد ساعات العمل”.

كما أكد حسين أن أي صاحب حصّادة يتقاضى 26 ألف ل.س عن الدونم بدلاً من 25 ألف ل.س سيتم تحويله للقضاء، مشيراً إلى تجاوب جميع أصحاب الحصّادات مع قرار لجنة المحروقات، باستثناء مالك ثلاث حصّادات، أبدى عدم رضاه عن التسعيرة والقول إنه لن يعمل بأقل من تقاضي 35 ألف ل.س للدونم الواحد، مبيناً أنه تم حرمانه من تعبئة المازوت بالسعر المدعوم وسيتم مناقشة وضعه مع السلطات التنفيذية، كما تم إبلاغ الفلاحين بعدم التعامل معه لأنه لا يريد الالتزام بالتسعيرة المحددة، مؤكداً أن الإجراءات التي تم اتباعها معه تمنعه من ابتزاز الفلاح.

وبيّن حسين أنه تم إعلان جميع رؤساء الجمعيات الفلاحية المنتجة للقمح والمخاتير في القرى بضرورة تنظيم جداول بالمساحات التي تحصدها هذه الحصّادات والكميات المنتجة وأسماء الفلاحين المنتجين.

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