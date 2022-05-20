فتاة تقوم بالاحتيال على المواطنين في حمص بشراء أجهزة خليوية منهم بمبالغ مزورة

بعد ورود شكاوي إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بتعرضهم لعمليات نصـ.ب واحتـ.يال من قبل فتاة تقوم بشراء أجهزة خليوية منهم مقابل دفع مبالغ مالية مزورة.

ومن خلال التحري تم معرفة الفاعلة وهي المدعوة (ديانا. ع) وقام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بعملها ضمن شبكة تمتهن ترويج العملة السورية المزيفة بطريقة النصب والاحتيال على المواطنين وشراء أجهزة خليوية مستعملة منهم، وبتحري الشقة التي كانت الشبكة تستخدمها مقراً لها تم مصادرة مبلغ مالي وقدره/15.420.000/ل.س خمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرون ألف ليرة سورية وجميعها مزور من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية مزورة، ومبلغ /200.000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية صحيحة، وجهاز لابتوب،وأربعة أجهزة لاسلكية نوع ( تيترا)، وقطع من مادة الحشيش المخدر وتسعة عشر كبسولة دواء لون أحمر وأسود محشوة بمادة الحشيش المخدر، وثلاثة عشر حبة كبتاغون مخدرة، وتسعة أجهزة خليوية مستعملة موضوعة ضمن كراتينها، وبالتحقيق معها اعترفت أنها تعمل ضمن شبكة لترويج العملة السورية المزيفة، وتقوم بشراء الأجهزة الخليوية المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة باقي المتورطين في القضية حتى إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية