لهذا السبب ترتفع الأسعار في سوريا من جديد ؟

شهدت أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعاً جديداً حيث وصل سعر كيلو البندورة إلى 5000، والبطاطاتراوحت أسعارها بين (2500-3500) والباذنجان والكوسا وصلا إلى قرابة 3500، والليمون ارتفع سعر الكيلو منه من 800 ليرة سورية إلى 2000 ليرة.

مصدر من غرفة تجارة دمشق أن «أسباب معاودة ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل مع شح المحروقات (البنزين والمازوت)، والاستعانة بالسوق السوداء لتأمين هاتين المادتين، وهذا من شأنه أن يرفع من تكاليف السلع وبشكل كبير، خصوصاً إذا ما علمنا أن سعر ليتر البنزين وصل في السوق السوداء إلى 6000 ليرة سورية وليتر المازوت بـ5000 ليرة.

وأوضح المصدر أنه «في حال توافر المحروقات بالأسعار النظامية ستعاود الأسعار إلى الانخفاض مجدداً».

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صرت في وقت سابق أن «موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل خاص».

وكعلاج لارتفاع الأسعار، قالت الوزارة، قبل يومين، أنه «تم مؤخراً صياغة عبارة التسعير الإجباري أو التسعير الجبري، وهذا يعني أن الوزارة تحدد سعراً أقل، وتجبر المصنعين والتجار على استخدامه بغض النظر عن التكلفة».

ومن ناحية أخرى، نوهت الوزارة في بيانها، أنه لا يمكن تسعير المواد المستوردة بأقل من التكلفة، لأن من يقوم باستيرادها سيتوقف عن ذلك، في إشارة إلى أن الأسعار ستبقى كما هي ومن المحتمل أن يرتفع أكثر في الأيام القادمة.

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