طريقة ناجحة لتحضير معمول العيد

تبحث السيدات عن طريقة سهلة قبل العيد لتحضير المعمول اللذيذ في المنزل. لأنه ألذ وأشهى من معمول الأسواق. مع قدوم العيد أحضرنا لك طريقة تحضير المعمول.

المكونات:



سمنة.

زيت.

سكر.

دقيق.

ماء.

طريقة التحضير:

1 في وعاء، نضع الدقيق والسمنة. نقلب المكونات حتى تتداخل.

2 نضع الدقيق في الفريزر لحوالي ساعة.

3 في كوب، نضع الماء، القطر والسكر ونحرك. نُخرج العجينة من الفريزر ونضيف الماء ونقلب حتى تتداخل المكونات.

4 نغطي العجينة وندخلها إلى الثلاجة لحوالي 15 دقيقة.

5 في هذه الاثناء، في وعاء، نضع التمر، القرفة والزبدة. نعجن المكونات حتى تتداخل.

6 نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم. نفرد دوائر العجين قليلاً في راحة يدنا ثم نضع كرات التمر ونشكل العجينة إلى دوائر مجدداً.

7 نشكل المعمول في قوالب.

8 نضع المعمول في صينية فرن ثم ندخلها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 20 دقيقة حتى ينضج المعمول.