وفاة ثلاثة أطفال سوريين ووالدتهم في قارب الموت

26-04-2022

وفاة ثلاثة أطفال سوريين ووالدتهم في قارب الموت

مشاجرة نسائية تنتهي بمصرع شاب مصري تواجد بالصدفة تسببت مشاجرة نسائية نشبت بين عائلتين في مصر، في مصرع شاب في العقد الثاني من العمر كان متواجداً بالصدفة في مكان المشاجرة. ونشبت المشاجرة بسبب خلاف سابق بين العائلتين، وبدأت بمشادات كلامية بين الطرفين وتراشقت النساء بالطوب والحجارة من أسطح المنازل. وأصيب الشاب إبراهيم صديق، يبلغ من العمر 20 عاماً أثناء مروره بالصدفة اثناء المشاجرة بطوبة في رأسه أدت لإصابته بنزيف في الدماغ توفي على أثرها. وتمكنت قوات الأمن بالغربية من السيطرة على المشاجرة وفضها بقرية دفرة

توفى ثلاثة أطفال سوريين ووالدتهم غرقاً في المياه الإقليمية اللبنانية، إثر انقلاب القارب الذي كان يحمل 70 لاجئا من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان.


وأفاد موقع سفير الشمال اللبناني اليوم، بوفاة ثلاثة أطفال سوريين غرقا قبالة شواطئ مدينة طرابلس شمال لبنان، أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا، في قارب يحمل قرابة سبعين شخصاً، بينهم أطفال ونساء من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية.

وأشار المصدر إلى غرق ريهام دواليبي 25 عاماً، إضافة لأطفالها الثلاثة ماسة 8 سنوات، ومحمد 6 سنوات، وجاد 4 سنوات، في حين نجا والدهم.


يذكر أن والد الأطفال أحمد السبسبي من مدينة نوى في ريف درعا الأوسط كان مع عائلته في القارب الذي غرق، ولجأ إلى لبنان منذ قرابة الست سنوات وباع كل ما يملك في لبنان لتأمين تكاليف رحلة اللجوء الجديدة، حيث تقاضى منهم المهرب 1000دولار أمريكي عن كل شخص.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...