وفاة ثلاثة أطفال سوريين ووالدتهم في قارب الموت

توفى ثلاثة أطفال سوريين ووالدتهم غرقاً في المياه الإقليمية اللبنانية، إثر انقلاب القارب الذي كان يحمل 70 لاجئا من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان.



وأفاد موقع سفير الشمال اللبناني اليوم، بوفاة ثلاثة أطفال سوريين غرقا قبالة شواطئ مدينة طرابلس شمال لبنان، أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا، في قارب يحمل قرابة سبعين شخصاً، بينهم أطفال ونساء من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية.

وأشار المصدر إلى غرق ريهام دواليبي 25 عاماً، إضافة لأطفالها الثلاثة ماسة 8 سنوات، ومحمد 6 سنوات، وجاد 4 سنوات، في حين نجا والدهم.



يذكر أن والد الأطفال أحمد السبسبي من مدينة نوى في ريف درعا الأوسط كان مع عائلته في القارب الذي غرق، ولجأ إلى لبنان منذ قرابة الست سنوات وباع كل ما يملك في لبنان لتأمين تكاليف رحلة اللجوء الجديدة، حيث تقاضى منهم المهرب 1000دولار أمريكي عن كل شخص.