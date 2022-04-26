روسيا تبدأ المرحلة الثانية في أوكرانيا.. استهداف الإمداد الغربي

مع استمرار دعم الدول الغربية لأوكرانيا بالسلاح والعتاد، قصفت موسكو الإثنين خطوط شحن الأسلحة الأمريكية والغربية بوسط أوكرانيا، وفق ما أوردت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

واستهدفت روسيا خطوط الإمداد مع وصول أنظمة المدفعية الثقيلة والدبابات إلى أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع بدء الهجوم الروسي على إقليم دونباس في الشرق.

وعلّقت الصحيفة على الحدث، بأن روسيا بدأت المرحلة الثانية في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، ستكون فيها الصواريخ الروسية مصوبة باتجاه شحنات الأسلحة الغربية المقدمة لكييف.

الغرب يلبي زيلينسكي

يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت أثارت موجة دعم من قبل الدول الغربية لكييف شهدت تدفق المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في مقاومة القوات الروسية.

ويطالب زيلينسكي دول الغرب منذ أشهر بمده بأسلحة ثقيلة بينها مدفعية وطائرات مقاتلة، مؤكداً أن بإمكان قواته قلب مسار العملية العسكرية الروسية في حال تلقيها المزيد من الأسلحة.

ويبدو أن نداءاته بدأت تلقى صدى، فقد تعهد عدد من دول حلف شمال الأطلسي في الأيام القليلة الماضية إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومعدات، رغم احتجاج موسكو.

هدف مشروع لروسيا

تصاعد وتيرة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، واجهه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتهديد مباشر، قائلاً أن تلك الشحنات ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

وقال لافروف الإثنين إن الأطلسي منخرط بشكل أساسي في الحرب مع روسيا عبر تسليح طرف ثالث، يعمل بمثابة الوكيل عن دول الحلف.

وأشار لافروف، إلى أن تصاعد النزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهماً كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من لقاء وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين مع الرئيس الأوكراني في كييف.