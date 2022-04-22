عواء كلب يتسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرين بجروح متفاوتة، بعد اشتباكات بين عائلتين في ريف “القامشلي”، جاءت بعد مشاجرة أطفال نتيجة عواء كلب!.

الاقتتال وقع الأربعاء الماضي في قريتي “أبو ذويل”، و”العصفورية” جنوب “القامشلي” في محافظة “الحسكة”، ونقلت صحيفة تشرين المحلية عن مصادر أهلية لم تذكر اسمها، قولها إن الاشتباكات وقعت بعد يومين من مشاجرة أطفال من العائلتين، وقعت نتيجة عواء كلب تمتلكه إحدى العائلتين، على طفل العائلة الثانية.

وأضافت المصادر، أن الوجهاء حاولوا ردم الخلاف وإبرام صلح بين العائلتين طيلة اليومين الفائتين، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، لتتطور المشاجرة إلى اشتباكات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة والرشاشات.