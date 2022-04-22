65 فرصة استثمار بتكلفة 7 مليار ليرة سورية

كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية، مدين دياب في تصريح لجريدتنا إلى إن 75 % من الاستثمارات خلال 2021 توزعت على عدد كبير من المحافظات، لكن الحصة الأكبر كانت لمحافظتي ريف دمشق والسويداء، تليها محافظات وحماه وحمص وطرطوس، إضافة إلى استثمارات جديد في حلب ودير الزور.

وأشار دياب إلى تجهيز 65 فرصة استثمارية بتكلفة تقديرية 7 مليار ل.س في القطاعات تتوزع على الشكل التالي: (40 صناعات تحويلية، 10صناعات استخراجية، 9 تشييد، 6 كهرباء، 2 زراعة3نقل).

ولفت مدير هيئة الاستثمار إلى أن الهيئة عملت خلال رسم الخارطة على خطين متوازيين: الأول يتمثل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم فرص حقيقية جاهزة للتنفيذ في جميع القطاعات، وتوفير معلومات كافية ووافية عن الفرص الاستثمارية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها لتتحول إلى مشاريع قائمة.

أما الخط الثاني فيتجه نحو إدارة رغبات المستثمرين وترجمتها إلى فرص استثمارية جديدة، ودعمها بكافة المزايا والتسهيلات، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، بحيث تتوزع الفرص مكانياً وقطاعياً وتتضمن متطلبات ومقومات نجاح عملية تحويل هذه الأفكار والفرص إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.