خطة لإنارة شوارع دمشق بالطاقة الشمسية

20-04-2022

خطة لإنارة شوارع دمشق بالطاقة الشمسية

أكد مدير الانارة بمحافظة دمشق زياد سعدا أن الخطة هذا العام تركيب 1000 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في شوراع العاصمة، حيث تم في المرحلة الأولى تركيب ٢٦٠ جهازاً، وهذا الشهر تم تركيب ٦٠ جهازاً وذلك في المناطق التي تشهد ازدحاماً سكانياً مثل (دوار مزة جبل و ٨٦ جسر الرئيس القدم التضامن دوار المخيم)، وسيتم تركيب 250 جهاز في المرحلة الثانية.

وبين سعدا أن هذه الأجهزة بمواصفات عالية حيث يصل سعر الجهاز مع العامود الذي يحمله إلى 7 ملايين ونصف وتختلف التكلفة بحسب المواصفات الفنية، مشيراً إلى أن الاستطاعة المركبة تتناسب مع مساحة الشارع ووسعه، ويتم التركيز على الأحياء الأكثر كثافةً.

كما ذكر سعدا عن وجود تعاقد مع شركة وطنية ستحضر ١٥٠ جهاز طاقة شمسية لتركيبه ضمن شوارع دمشق خلال الفترة القادمة.


شام إف إم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...