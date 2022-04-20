خطة لإنارة شوارع دمشق بالطاقة الشمسية

أكد مدير الانارة بمحافظة دمشق زياد سعدا أن الخطة هذا العام تركيب 1000 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في شوراع العاصمة، حيث تم في المرحلة الأولى تركيب ٢٦٠ جهازاً، وهذا الشهر تم تركيب ٦٠ جهازاً وذلك في المناطق التي تشهد ازدحاماً سكانياً مثل (دوار مزة جبل و ٨٦ جسر الرئيس القدم التضامن دوار المخيم)، وسيتم تركيب 250 جهاز في المرحلة الثانية.

وبين سعدا أن هذه الأجهزة بمواصفات عالية حيث يصل سعر الجهاز مع العامود الذي يحمله إلى 7 ملايين ونصف وتختلف التكلفة بحسب المواصفات الفنية، مشيراً إلى أن الاستطاعة المركبة تتناسب مع مساحة الشارع ووسعه، ويتم التركيز على الأحياء الأكثر كثافةً.

كما ذكر سعدا عن وجود تعاقد مع شركة وطنية ستحضر ١٥٠ جهاز طاقة شمسية لتركيبه ضمن شوارع دمشق خلال الفترة القادمة.



شام إف إم