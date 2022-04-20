أكثر من 3 مليارات ليرة قيمة السرقات في كهرباء طرطوس خلال عام

انتشرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في مناطق أرياف طرطوس سرقة الأسلاك النحاسية في كابلات كهرباء طرطوس وخاصة في المناطق البعيدة نسبياً.

حيث انتشرت الظاهرة في أماكن وجود المحولات بين الأحراج مثل صافيتا والدريكيش والشيخ بدر، وهو الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خروج الكهرباء عن الخدمة في قرى عديدة، بسبب النقص بالكابلات الكهربائية.

ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية لا تؤثر فقط على الجانب الكهربائي، بل تنعكس بشكل مباشر على قطاع الاتصالات وضعف شبكة الانترنت في كثير من الأحيان، وهي ظاهرة بحاجة للحل الفوري.

وفي هذا السياق أكد مدير عام شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور لجريدتنا أن مجموع السرقات خلال العام الماضي وصل إلى وزن 50184 كغ، بقيمة تقديرية تقارب 3 مليارات ليرة سورية.

أما عن سرقات العام الحالي، فقد أكد منصور أن الوزن التقديري يبلغ 7915 كغ بقيمة تصل إلى 444 مليون ليرة سورية.

ونوّه منصور إلى أنه تم تنظيم ضبوط لدى الشرطة ومتابعتها لدى القضاء، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة باتت تشكل أعباء على الشركة، التي تقوم ببذل الجهد لتأمين البديل وصولاً لتخديم القرى خاصة والمواد قليلة جداً.

وأشار منصور إلى ضرورة تشديد الرقابة على المتاجرين واللصوص، وهو ما يتطلب تعاون من الجميع.