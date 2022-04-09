09-04-2022
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة اعتباراً من الاثنين المقبل
أصدر البنك المركزي الروسي بياناً أعلن فيه عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لـ 17% سنوياً ، وذلك اعتباراً من 11 نيسان «أبريل » المقبل.
وجاء في البيان "قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي اعتباراً من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنويا".
كما يرجح البنك المركزي الروسي وفقاً لموقع CNBC عربي إجراء تخفيضات مستقبلية لسعر الفائدة إذا سمحت الفرصة، حيث رُفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% في فبراير الماضي لدعم الروبل الذي تداعى أمام الدولار أوائل مارس في ظل عقوبات غربية خانقة على الاقتصاد الروسي.
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