5 ميداليات للاعبة منتخب سورية للقوس والسهم في بطولة العرب

07-04-2022

5 ميداليات للاعبة منتخب سورية للقوس والسهم في بطولة العرب

5 ميداليات للاعبة منتخب سورية للقوس والسهم شروق المصري في بطولة العرب

توجت لاعبة منتخب سورية للقوس والسهم شروق المصري بخمس ميداليات متنوعة ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في البطولة العربية للناشئات التي أقيمت مؤخراً في موريتانيا.

وقالت مدربة منتخبنا كارين سرور “إن مشاركتنا اقتصرت على لاعبتين فقط هما شروق المصري التي حققت نتائج جيدة ووصل رصيدها إلى خمس ميداليات متنوعة في عدد من مسابقات البطولة واللاعبة بتول تللو التي كانت أصغر لاعبة وحققت ايضاً مراكز متقدمة لكن دون الصعود إلى منصات التتويج”.

ولفتت سرور إلى أهمية النتائج المحققة والمستوى الجيد للاعبات منتخبنا متمنية أن تكون المشاركات القادمة بأعداد أكبر من اللاعبين واللاعبات لتوسيع دائرة المنافسة وزيادة فرص الحصول على الميداليات البراقة.

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