تفعيل تقنية المعالجة الإشعاعية الحديثة في مشفى تشرين الجامعي

في إنجاز نوعي على مستوى الجمهورية العربية السورية، تم في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية تفعيل تقنية المعالجة الإشعاعية الحديثة IMRT التي تعتبر من أهم التطورات النوعية الحديثة في علم الأورام، من خلال قدرتها على إمكانية توافق شدة الإشعاع مع حجم الورم وهذا يسمح بإيصال أعلى جرعة ممكنة للورم مع تجنب الأنسجة السليمة المحيطة.. كما تعمل هذه التقنية على تحسين جودة العلاج الإشعاعي للمرضى وبشكل نوعي وتقلل الآثار الجانبية وتحافظ على الأنسجة والأعضاء الطبيعية المحيطة بالورم السرطاني

وقد تم اختيار مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية لتفعيل هذه التقنية بعد رصد للمؤهلات العلمية و كميات الأبحاث النوعية التي تمكّن هذه التقنية من النجاح وقد تم تفعيلها بدون أي تكلفة مادية للمشفى بجهد فيزيائيي الوقاية الإشعاعية: د. أيهم المحمود، أ. محمد حمودي، أ. شجاع شبول.. وأهم ما تم إنجازه:

• إجراء جميع القياسات والمعايرات اللازمة.

• حساب الخرج الإشعاعي لجميع الحقول الإشعاعية الممكنة.

• بناء خوارزميات حساب الجرعة للتمكن من إجراء خطط معالجة وفق التقنيات الحديثة IMRT.

• التحقق من دقة الخوارزميات من خلال المقارنة مع البروتوكولات العالمية.

• وضع بروتوكولات جديدة لتخطيط المعالجة معتمدة في معظم مراكز المراكز المتطورة في أنحاء العالم.

و تم إجراء خطة معالجة إشعاعية لحالة سريرية (ورم قحفي بلعومي)، بإشراف الأستاذ الدكتور نديم زحلوق والفيزيائيين المكلفين بالعمل وذلك بعد إجراء تحقق باستخدام فانتوم Octavious 4D تم إحضاره من هيئة الطاقة الـ.ـذرية السورية-المخبر العياري الثانوي في اطار التعاون البناء القائم معهم لتطوير العمل في جودة المعالجة الإشعاعية.



الموقع الرسمي لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية