بكين: سنرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا التي تضر بالصين

قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن سلطات بلاده تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والتي تضر بمصالح الصين.

وأضاف المتحدث الصيني أمس الاثنين: “أريد أن أؤكد أن المشكلة الآن، ليست في أن هناك من يساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات. لقد تعرضت الدول التي لها علاقات تجارية واقتصادية منتظمة مع روسيا، والصين من بين هذه الدول، لأضرار لا مبرر لها. ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة وتحمي بقوة الحقوق المشروعة للشركات والأفراد في بلدنا”.



وشدد الدبلوماسي الصيني، على أنه يجب على الجانب الأمريكي عند حل القضية الأوكرانية والعلاقات مع روسيا، أن يأخذ في الاعتبار مخاوف وقلق الجانب الصيني.

وشدد على أن 140 دولة من بين أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، لم تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا. وقال: “وهذا يعني أن معظم دول العالم، تتخذ موقفا حذرا ومسؤولا بشأن هذه القضية”.



وختم الدبلوماسي الصيني بالقول: “آمل أن تظهر الأطراف المعنية رباطة جأشها، وأن تركز جهودها على دفع عجلة المفاوضات وألا تسعى لتشديد العقوبات”.

المصدر: تاس