بينهم سعوديون وعرب وشقيق هادي.. الحوثيون يعلنون عن صفقة لتبادل الأسرى

28-03-2022

بينهم سعوديون وعرب وشقيق هادي.. الحوثيون يعلنون عن صفقة لتبادل الأسرى

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية عبد القادر المرتضى، عن التوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل أسرى جديدة عبر الأمم المتحدة.

وأوضح المرتضى، أن "الصفقة تتضمن الإفراج عن ‫1400 من أسرى الحوثيين واللجان الشعبية، مقابل الإفراج عن ‫823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين".

وأضاف: "تتضمن الصفقة إفراج الجماعة عن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومحمود الصبيحي".

وأكد أن "اللجنة بانتظار خطوة تبادل الكشوفات الثلاثاء المقبل، وفق ما تم التوافق عليه".

المصدر: RT + "سبأ"

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