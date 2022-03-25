قريباً تخفيض أسعار السكر 20 % 

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي، عن إقلاع شركة سكر “تل سلحب”” بعد توقف استمر 7 سنوات.

وقال العلي: ستنتهي عمليات الصيانة مع بداية موسم الشوندر السكري القادم مطلع شهر تموز.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن معمل سكر تل سلحب سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى حدود 3800 طن يومياً وسينتج نحو 16 ألف طن سكر أبيض للاستهلاك من حوالي 160 ألف طن شوندر، إضافة إلى أنه سينتج مادتين ثانويتين الأولى التفل كمادة علفية والثانية المولاس التي تعتبر مادة أساسية لصناعة الخميرة التي تدخل في صناعة الخبز، ما يخفف من الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.

وأكد العلي أن إعادة إنتاج السكر في المعمل، سيساهم بتخفض أسعار السكر لنحو 20 في المئة، وتحقيق جدوى اقتصادية تصل إلى مليارات الليرات لخزينة الدولة