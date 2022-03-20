نجت من الموت بأعجوبة.. فتاة ترمي نفسها من فوق جسر الرئيس بدمشق!

نجت فتاة، لا يتجاوز عمرها الـ16 سنة، من الموت بأعجوبة، بعد أن أقدمت على رمي نفسها من فوق جسر الرئيس، في منطقة البرامكة بدمشق.

وذكرت صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك” أنه تم إسعاف الفتاة إلى المشفى، وتبين إصابتها بعدة كسور.

وأضافت الوزارة أن سبب رمي الفتاة بنفسها من فوق الجسر يعود إلى خلاف شخصي مع والدها.

وكانت طالبة في الصف الثامن، بمنطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه، أقدمت على الانتحار، بمسدس والدها الحربي، أوائل شهر آذار الجاري.

وعُثر على جثة الفتاة في أحد أحراش المنطقة، مصابة بطلق ناري بالصدر، كما عُثر على المسدس وموبايل الفتاة وحقيبتها المدرسية.

وبعد تحري موبايل الفتاة عثر فيه على صورة لها بنفس مكان وجود الجثة وهي تحمل المسدس المذكور، وتبين أن الصورة مرسلة لابن خالتها، تخبره فيها أنه أثناء قراءته الرسالة ستكون قد فارقت الحياة وانتحرت.

يشار إلى أن مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، كشف سابقاً عن تسجيل 157 حالة انتحار خلال عام 2021، بينها 25 حالة لقاصرين وقاصرات.