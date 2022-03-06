شرطة برزة تلقي القبض على سارقي بطاريات سيرتيل أحدهم ادعى انه مهندس بالشركة

بعد ورود شكوى إلى قسم شرطة برزة في دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على سرقة عدد من البطاريات ضمن أحد أبراج التغطية في محلة ( برزة ) بدمشق عن طريق الخلع والكسر.



ومن خلال البحث والتحري توصل قسم الشرطة لمعرفة السيارة التي تم بواسطتها نقل المسروقات إلى إحدى الورشات في محلة بساتين برزة، وتم إلقاء القبض على سائقها وشخصين كانا برفقته ينتحل أحدهما صفة مهندس من شركة الخليوي، وبتحري الورشة المذكورة عثر فيها على مكان سري مخصص لحرق الأكبال الكهربائية المسروقة لاستخلاص مادة النحاس منها وبيعها، كما عثر على مخابئ سرية يتم وضع الأكبال بها، وعلى سيارة نوع ( بيك أب ) توجد بها مخابئ سرية لوضع المسروقات، وثلاث سيارات أخرى يتم بواسطتها نقل المسروقات.

تم مصادرة الأكبال والمعدات المستخدمة بالحرق والقطع، وبلغت كميتها حوالي /٢٧٧/ كغ من مادتي النحاس والألمنيوم، وتم حجز خمسة سيارات مستخدمة بنقل المسروقات، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة بطاريات من عدة أبراج تغطية وأكبال كهرباء من عدة أماكن في مدينة دمشق وريفها.

تم تسليم الأكبال إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية