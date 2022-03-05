وكالة فيتش تخفض تصنيف 26 شركة روسية

05-03-2022

وكالة فيتش تخفض تصنيف 26 شركة روسية

وكالة فيتش

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف 26 شركة روسية من ضمنها شركات طاقة  وتعدين ووضعتها على القائمة للمراجعة مع احتمال إجراء خفض آخر في التصنيف.

وجاء في بيان صادر اليوم عن الوكالة “أنه تم تخفيض التصنيف طويل الأجل لشركات روسية منها.. غازبروم وتات نفط ونوفاتيك ولوك أويل وباش نفط وسيفيرستال ونوفوليبيتسك وماغنيتورسك لأعمال الحديد والصلب وميتالو إنفيست ونورسك نيكيل وروسيا و ألروسا”.

وأضافت الوكالة في بيانها “أن تخفيض تصنيفات شركات السلع الأساسية الروسية جاء بعد خفض التصنيف السيادي لروسيا إلى بي من بي بي بي”.

وفي وقت سابق خفضت الوكالة تصنيف 32 بنكا روسيا و11 شركة طاقة في روسيا ووضعتها على القائمة للمراجعة مع إمكانية خفض التصنيف.

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