05-03-2022
وكالة فيتش تخفض تصنيف 26 شركة روسية
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خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف 26 شركة روسية من ضمنها شركات طاقة وتعدين ووضعتها على القائمة للمراجعة مع احتمال إجراء خفض آخر في التصنيف.
وجاء في بيان صادر اليوم عن الوكالة “أنه تم تخفيض التصنيف طويل الأجل لشركات روسية منها.. غازبروم وتات نفط ونوفاتيك ولوك أويل وباش نفط وسيفيرستال ونوفوليبيتسك وماغنيتورسك لأعمال الحديد والصلب وميتالو إنفيست ونورسك نيكيل وروسيا و ألروسا”.
وأضافت الوكالة في بيانها “أن تخفيض تصنيفات شركات السلع الأساسية الروسية جاء بعد خفض التصنيف السيادي لروسيا إلى بي من بي بي بي”.
وفي وقت سابق خفضت الوكالة تصنيف 32 بنكا روسيا و11 شركة طاقة في روسيا ووضعتها على القائمة للمراجعة مع إمكانية خفض التصنيف.
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