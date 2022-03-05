الاستخبارات الروسية: الجيش الأمريكي درب إرهابيين في قاعدة التنف لنقلهم إلى أوكرانيا

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سورية شهدت إعداد وتدريب إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” من أجل نقلهم إلى أوكرانيا واستخدامهم في دونباس.

وقالت الاستخبارات الروسية في بيان اليوم: “قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بإطلاق سراح عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وتم إرسالهم إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب مع التركيز على منطقة دونباس”.

وأضاف البيان “إن الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل وحدات داعشية جديدة في الشرق الأوسط والدول الإفريقية ومن المقرر أن يتم نقلهم بالتعاون مع أجهزة استخبارات دول حلف الناتو للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا المجاورة”.

من جهته أعلن الكرملين أن السلطات الروسية ترصد ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا بينهم إرهابيون قاتلوا في سورية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أقر الأربعاء الماضي أن مرتزقة من 16 دولة يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص في طريقهم إلى بلاده كما أعلن حصول أوكرانيا على السلاح من 19 دولة.