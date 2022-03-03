أمريكا تؤجل تجربة صاروخ عابر للقارات

03-03-2022

أمريكا تؤجل تجربة صاروخ عابر للقارات

أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء، أنه سيؤجل تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من الطراز مينيتمان 3، في محاولة على ما يبدو لتهدئة التوتر، بعدما أعلنت روسيا أنها ستضع قواتها النووية في حالة تأهب قصوى.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: "في مسعى لإظهار أنه لا نية لدينا للانخراط في أي أفعال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها، أصدر وزير الدفاع توجيها بتأجيل تجربة إطلاق الصاروخ مينيتمان 3 الباليستي العابر للقارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع".

وبحسب المتحدث فأنه تم اتخاذ هذا القرار لإثبات أن الولايات المتحدة "قوة نووية مسؤولة".

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