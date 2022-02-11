محافظة دمشق: أزلنا 25 ألف طن مخلفات قمامة من نهر بردى.

اوضح مدير الصيانة في محافظة دمشق غسان الخطيب بالقول : تحولت دراسة نهر بردى وإحيائه من جامعة دمشق بناءً على دراسة من المركز الإقليمي ضمن الجامعة وكان عبارة عن فكرة وتحولت إلى مشروع.

- الدراسة أصبحت معدّة للتنفيذ وفق شروط ومواصفات إعلان البدء بالمشروع وبمعرفة محافظ دمشق وتوجيهاته والدراسة عبارة عن رصد نهر بردى من المنبع حتى دخوله بحيرة العسيلة وبتفرعاته كاملةً ودراسة للمحطات التابعة له.

- التعديات الحاصلة على واقع نهر بردى هو بسبب تراكم السنوات ونحاول تخفيفه وتعزيله، وندعو الأهالي إلى التعاون وعدم رمي القمامة في النهر.

- السيد محافظ دمشق أعطى للمشروع الأولوية الكبرى بحكم أن نهر بردى معلم أساسي ولو لم يكن النهر موجود لما كان هناك وجود لدمشق.

- عام 2021 أزلنا مخلفات قمامة من النهر ومصبات المياه بلغ وزنها 25 ألف طن، علماً أن المحافظة ترحب بأي تعاون شخصي أو مؤسساتي لأن حجم العمال الموجود ٧٠ عاملاً.



ميلودي