انفجار في أبو ظبي والسفارة الأمريكية تحذّر !

تداول ناشطون مقطع فيديو لوقوع انفجار ضخم في مبنى وسط العاصمة الإماراتية أبو ظبي في وقت متأخر من ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وأظهر الفيديو انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن الإماراتية ورجال الإطفاء، وتوقفاً لحركة المرور في الشارع الذي وقع فيه الانفجار.

وعقب انتشار المقطع، قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد شوارع المدينة.

وأضافت الوكالة أن "الحريق ناجم عن انفجار إسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان في مدينة أبو ظبي، حيث تمت السيطرة على الموقف".

وأكدت الهيئة أن الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر، وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، دون الالتفات للشائعات.

في سياق متصل، حذّرت السفارة الأمريكية في أبو ظبي الرعايا الأمريكيين من هجوم محتمل بالصواريخ أو بطائرة مسيّرة على العاصمة الإماراتية.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين في أبو ظبي باتباع عدد من إجراءات السلامة والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات مستقبلية إضافية.

وخلال الأسابيع الماضية، تكررت الهجمات التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأسفرت إحداها في 17 كانون الثاني الماضي عن مقتل 3 أشخاص وتعطيل الملاحة مؤقتاً في مطار أبو ظبي الدولي.

وتتبنى جماعة الحوثي في اليمن الهجمات على الإمارات، وتقول إنها في سياق "الدفاع عن النفس أمام العدوان السعودي - الإماراتي على الشعب اليمني".