رحيل العداء السوري خليفة عطيش عن عمر 88 عام

توفي يوم الأحد الماضي 6/2/2022 ، العداء السوري خليفة عطيش الذي لقب بالقاطرة البشرية السورية عن عمر ناهز (88 عاماً) في دولة الكويت

ولد عطيش في دير الزور عام 1934، ولعب مع نادي غازي ثم نادي الجيش المركزي ومن ثم في صفوف المنتخب الوطني لألعاب القوى، ودرب نادي الجيش المركزي والمنتخب الوطني وكذلك عدة أندية كويتية مثل خيطان والساحل والشباب والنصر

ونعى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية عطيش في بيان، وأشار إلى أنه كان بطلاً للمسافات المتوسطة والطويلة والماراثون وأمضى شبابه في مضمار أم الألعاب ثم مدرباً . اكتشف العديد من المواهب ودربها وصنع منهم أبطالاً عرباً وقاريين ولقب بالقاطرة البشرية السورية

تربع عطيش على بطولات سوريا بسباقات 5000، 1500، 800 متر، وكذلك 3000 متر موانع وسباقي الضاحية والماراثون واحتفظ بلقب بطولة الجيش في الخماسي العسكري لسنوات عدة

وأحرز عطيش المركز الثاني عالمياً في الخماسي العسكري وقام بإشعال شعلة الدورة العربية الخامسة عام 1977 ونال في تلك البطولة ميدالية فضية وأخرى برونزية.

