أسعار النفط تهبط عالمياً

هبطت أسعار النفط، في تعاملات أمس الاثنين، بعد أن كانت قد صعدت في بداية التعاملات فوق مستوى 93 دولاراً للبرميل، وأعلى مستوى في نحو 7 سنوات.

وبحسب بيانات موقع “بلومبرغ” تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.57% إلى 90.86 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.05% إلى 92.29 دولار للبرميل.

وقبل ذلك صعدت عقود “برنت” فوق مستوى 93 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 سنوات، وفقاً لما ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية.

وتأتي تقلبات أسواق النفط اليوم في وقت يتابع فيه المستثمرون التوترات الجيوساسية المرتبطة بأوكرانيا وإمدادات الخام.