مصادرة أكثر من 2 طن حليب مجفف معدة للاتجار بها في ريف دمشق

ذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن دورياتها تمكنت من ضبط مستودع للمواد الغذائية في منطقة الكسوة بمخالفة احتكار مادة من التداول بقصد التأثير بتموين السوق حيث تم حجز الكمية المضبوطة وهي ٢٢٠٠ كغ تقريبا من الحليب المجفف اي ما يعادل ٢،٢ طن وهذه الكمية كانت محجوزة للاتجار بها الكسب غير مشروع إلى جانب تمكن إحدى الدوريات من ضبط معمل حلويات في جرمانا بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية بكمية ٣٠٠ كغ من القطر الصناعي وسوبر ماركت في المليحة بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية..

وأضافت المديرية: إن العمل الرقابي تناول إضافة إلى ما ذكر تنظيم ضبوط تموينية أخرى تناولت مخالفات عدم الاعلان عن الأسعار وعدم تداول فواتير وسحب عينات لمواد مختلفة حيث تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والتشريعات الناظمة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.