وسط دمشق قتل رجل بسبع رصاصات بدافع الثأر 

توفي محمد م ،تولد مدينة البوكمال بريف ديرالزو في ساحة المحافظة بدمشق أثر اعتداء ناري عليه.

وفي حديث مع مصدر مطلع على مجريات التحقيق أكد أن قسم الشرطة في المنطقة تمكن من إلقاء القبض على الشاب اللذي اطلق النار .

ولفت المصدر أن الجريمة ارتكبت بدافع الثأر

وأشار المصدر أن جثة الشاب تخضع للكشف من قبل الطبيب الشرعي.

وبينت المعلومات الأولية للكشف الطبي سبب الوفاة ناتج عن عدة رصاصات أصيب بها

الرجل البالغ من العمر 45 عاماً.

و في بيان أصدرته وزارة الداخلية جاء فيه :

سمع صوت إطلاق نار وسط العاصمة دمشق بالقرب من جسر فكتوريا ، على الفور توجهت دورية من قسم شرطة المرجة إلى المكان حيث شوهد جثة شاب مقتول بعدة عيارات نارية وتبين أنه يدعى (محمد . م).

من خلال المتابعة تمكن قسم شرطة المرجة في دمشق من إلقاء القبض على القاتل أثناء محاولته الفرار وتبين أنه يدعى (عبد الله . ن) وبالتحقيق الأولي معه اعترف بإقدامه على إطلاق ستة عيارات نارية من مسدسه الحربي على المغدور وقتله، بسبب الثأر لمقتل شقيقه الذي قتل في العام ٢٠١٤م .

ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الجريمة .