بعد شحه الطويل ..30 ألف وفرت الغاز المنزلي في السوق السورية

أصدر تعميم جديد لوزارة النفط على شركة المحروقات في جميع المحافظات، يقضي بتوزيع الغاز المنزلي بالسعر الحر عبر البطاقة الذكية، عند كل معتمد لكن بنسبة محددة من إجمالي العدد الموجود لديه، وذلك اعتباراً من اليوم 1شباط.

وأوضح التعميم انه يتم توزيع 75% من الكمية بالسعر المدعوم بموجب البطاقة الذكية، ونسبة 21% للسعر الحر بموجب البطاقة الذكية، وتوزيع 2% للجهات العامة او إيصالات خاصة، و2 % بدل تالف.

وحُدد سعر الاسطوانة المنزلية بالسعر الحر (29682) ل.س، في حين سعر المدعومة (9700) ل.س.

أما الإيصالات الخاصة المحددة بنسبة 2%، فيتم التوزيع بموجبها لـ “العائلات غير السورية”، ممن يملكون بطاقة الإقامة وعقد آجار ساري المفعول أو سند تمليك كل أربعة أشهر، ولـ “الأعزب” الذي يملك بطاقة إقامة وعقد آجار أو سند تمليك كل ثمانية أشهر.



كما شملت الإيصالات الخاصة ذوي الشهداء ومصابي الحرب بموجب بطاقة الشرف أو وثيقة الاستشهاد أو بطاقة الإصابة بنسبة عجز تزيد عن 40%، ويتم التوزيع لهم كل سنة، وبنظام تسديد ضمن نفس قسيمة البيع النقدي وبسعر 29682 ليرة سورية للإسطوانة الواحدة.

وفي سبيل توضيح القرار، قالت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها الرسمية، إن الآلية تخص موزعي الغاز فقط ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل الذي لن يتغير فيه شيء، سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الأسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم ولن يتغير استحقاق الحصول على الأسطوانة في حال الدعم أو رفعه.