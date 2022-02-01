متظاهرون يحاصرون السفيرة الفرنسية في لبنان

01-02-2022

متظاهرون يحاصرون السفيرة الفرنسية في لبنان

تعرضت سفيرة فرنسا في لبنان، أمس الإثنين، لموقف محرج بعد أن قام العشرات من المتظاهرين بمحاصرتها داخل سينما إشبيلية في مدينة صيدا.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، بأن سفيرة فرنسا في لبنان، آن غوريو زارت مدينة صيدا، لتلتقي خلالها بشخصيات سياسية وجمعيات أهلية، وفور وصول غوريو إلى سينما أشبيلية، وقع إشكال بين القوى الأمنية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبد الله، مما أدى إلى سقوط جريح، الأمر الذي دفع المحتجين إلى محاصرة السفيرة ومنعها من الخروج من داخل 

ونُقل عن أحد القائمين بالتظاهرة قوله: إن الهدف من التحرك اليوم هو للضغط من أجل إطلاق سراح جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية، منذ 38 عاماً، وخصوصاً أن عبد الله كان يجب أن يتم الإفراج عنه عام 2013، ولكن وبسبب ضغوطات أمريكية، رفض وزير الداخلية الفرنسي آنذاك التوقيع على قرار القضاء الفرنسي"، معتبراً أنّ جورج مختطف من قبل فرنسا، وعليهم الإفراج عنه.

وتمكنت سفيرة فرنسا أن تخرج من مبنى السينما بمواكبة أمنية كبيرة، بعد احتجازها لمدة ساعة ونصف الساعة من قبل المحتجين.

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