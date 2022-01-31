قوطرش: لم يعد لدي رغبة بمتابعة العمل واعتذر من أي مشجع تعرض للضرب

كشف رئيس اتحاد كرة السلة طريف قوطرش إنه لم يعد لديه الرغبة في متابعة العمل باتحاد كرة السلة في ظل الظروف الحالية.

وقال "قوطرش": في ظل هذه الأجواء المتوترة بين الجماهير وفي ظل متاعب العمل، أتمنى أن يأتي أحد غيري ليكمل مسيرة اتحاد كرة السلة".

وتابع "قوطرش": "أنا لا أقدم استقالتي، ولا أهدد بذلك، ولكن في ظل هذه الأجواء المتوترة فقدت الرغبة والشغف بالعمل".

وأوضح "قوطرش": " اليوم لا أقدر أن آخذ أولادي لمتابعة مباراة كرة سلة، و في ظل هذه الإساءات والتوترات بين الأندية وجماهيرها، والضغط على اتحاد السلة، تفقد الرغبة بالعمل".

وأكمل "قوطرش": "أنا حينما أعمل أعمل برغبة وللمتعة، والآن أعمل لأن البلد لها فضل علي ولرغبة الأستاذ فراس معلا بوجودي في هذا المكان".

ولفت "قوطرش" إلى أنه: "لا استطيع أن أعمل بتوجيه من السوشال ميديا و95% ممن يكتبون فيها غير مختصين بكرة السلة، وأنا أؤمن بأن من يعمل بالشأن العام عليه أن يتحمل الانتقادات ومشاكل الشأن العام".

وأضاف "قوطرش": "هذه الأجواء من التعصب أراها في كرة السلة السورية للمرة الأولى في حياتي، و كرة السلة لم تعد اللعبة العائلية الأولى في سوريا، بسبب ما يحدث بكل الصالات السورية من حالات شتم".

وتابع "قوطرش": "قراري هو تقديم كل العمل وتهيئة الظروف المناسبة للمنتخب الاول وتسليم الدفة لمن هو قادر على التصدي للمهمة، فأنا لا أترك ورائي فوضى انطلاقا من احترامي لعملي".

وأكمل "قوطرش": "من صعوبات العمل اليوم أننا نخشى المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات، من دون المحترفين كونها بطولة غير معترف بها، خوفاً من الخسارة وتعرض المنتخب للانتقادات والشتائم، في مرحلة دقيقة، قبل استكمال تصفيات المونديال ".

وتطرق "قوطرش" لموضوع شغب الصالات فقال: "حفظ النظام وضبط الصلات ليسا من مسؤولية اتحاد كرة السلة، و دورنا استشاري في ضبط امن الصالات قبل المباريات".

وتابع "قوطرش": "يجري اجتماع بين إدارات الأندية وضباط حفظ النظام قبل المباراة للتنسيق فيما بينهم ونقدم مشورتنا لهم بناء على رؤيتنا في ضبط أمن الصالات".

وقال "قوطرش": "اعتذر من أي مشجع تعرض للضرب من عناصر حفظ النظام في لقاء الوحدة والاتحاد، ولا نقبل بهذا الأمر، ولكن يجب أن لا ننسى أنه لايحق لاحد من المشجعين النزول إلى أرض الصالة بعد نهاية المباراة لكون ذلك يخلق مشكلة أكبر".

وتابع "قوطرش": "لا أتمنى التعرض للجماهير ابداً ، ولكن لابد من الحفاظ على صالاتنا التي يطالب المشجعون بالحفاظ على جاهزيتها وحضاريتها، ورغم ذلك يتواجد منهم من يكسر المقاعد ويسرق الحنفيات من الصالات".

وبين "قوطرش" أن: "تطوير عمل حفظ النظام من مهام وزارة الداخلية وهي المعنية بتشيكل جهاز خاص بأمن الملاعب والصالات يكون على دراية في التعامل مع أجواء الرياضة والتي تختلف عن أجواء الشارع".

وأوضح "قوطرش" :"من الحلول التي يمكن لوزارة الداخلية تطبيقها الاعتماد، على كاميرات مراقبة تكشف الأشخاص المسئيين وتوقفهم وتحيلهم إلى القضاء المختص".

وقال "قوطرش": "من حقي كرئيس اتحاد سلة، العمل على أن تكون لعبتي الأولى شعبيةً، والافضل ضمن البلد، وسنوقع الاثنين مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة على اتفاقية إنشاء دوري مشترك سوري لبناني تحت 23 عاماً يضمن ثلاثة اندية سورية وثلاثة اندية لبنانية".

وتابع "قوطرش": "سنوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاديين الصربي والايراني بكرة السلة، وكذلك حصلنا على موافقة نادي تشرين على استضافة بطولة الأندية العربية للسيدات قريبا".

وأكمل "قوطرش": "قدمنا الكثير لكرة السلة خلال الأربعة أشهر الفائتة، من إحياء اللعبة باللاذقية، للعمل على ترميم صالة حمص لتكون لائقة بمحافظة قدمت بطلا للدوري، لدعم الأندية ودوريات الفئات، لكن من الصعب العمل في ظل أجواء مشحونة".

وختم "قوطرش": "ما يحدث ليس سوى نتيجة للحقد والمناطقية والتخلف والجهل الذي يطغى على جزء من جماهيرنا الرياضية، التي اتمنى منها أن تضبط أنفسها، وتساعدنا على إنجاح مسيرة اللعبة".

وكانت أظهرت فيديوهات ملتقطة من لقاء الوحدة والاتحاد بدوري كرة السلة، تعرض بعض مشجعي الاتحاد للاعتداء من قبل عناصر حفظ النظام الحاضرين في اللقاء الذي أقيم الجمعة.

وشهد اللقاء توترات جماهيرية كبيرة وحالات من الاساءة للاعبين ولكوادر اللعبة.

وبدأت كرة السلة مؤخراً باكتساب جماهيرية كبيرة، بالتزامن مع الإحباط الذي تسببت به كرة القدم السورية لمتابعيها، من هزائم خارجية، وتراجع في مستوى المنافسات المحلية.

يذكر أن دوري كرة السلة متبق له مرحلة واحدة على نهاية ذهابه، هي المرحلة العاشرة المؤجلة بسبب البرد، والتي ستشهد مواجهة كبيرة بين الاتحاد والكرامة.

تلفزيون الخبر