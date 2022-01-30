عرض سيارة ملك العراق فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا

أعلن موقع "كار كووبس" الأمريكي المتخصص بالسيارات، أن متحف بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، يعرض في مزاد علني سيارة قديمة تعود لملك العراق فيصل الأول للبيع.

وجاء في تقرير الموقع: "متحف إنديانابوليس سبيدواي للسيارات" سيواصل عرض سيارات "يستحوذ عليها" للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتي "مرسيدس بينز" يتوقع أن تحققا سعراً كبيراً، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز".

ومن بين السيارتين المعروضتين، سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930 والتي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الالمانية في برلين.

وأشار التقرير إلى أن السيارة ظلت لاحقاً تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة انديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة، والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 ليترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.